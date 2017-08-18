Администрация президента приветствует готовность правящей партии к диалогу по конституционным поправкам

18.08.2017 15:25 Выражаем надежду, что процесс диалога с оппозицией не будет таким же фасадным, как деятельность конституционной комиссии, - так прокомментировал руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвили намеченную на сегодня встречу большинства и оппозиции.



Абашишвили подчеркнул, что администрация президента приветствует готовность правящей команды к диалогу.



«Очень важно, что правящая политическая команда переосмыслила и признала те ошибки, которые были связаны с отсутствием диалога. Следовательно, был предложен путь выхода из тупика и первые шаги. Это нужно приветствовать. Выражаем надежду, что процесс диалога будет нацелен на получение консенсуса. С учетом того, что ближайшее прошлое не дает высокий ресурс доверия, выражаем надежду, что процесс диалога с оппозицией не будет таким же фасадным, как деятельность конституционной комиссии», - заявил Георгий Абашишвили.



Встреча правящей команды и оппозиции по вопросу конституционной реформы состоится сегодня в 17:00 в парламенте.















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