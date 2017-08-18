Саакашвили не передумал возвращаться на Украину - Дарья Чиж

18.08.2017 16:08 Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не отказывается от своих намерений вернуться на Украину, несмотря на заявления пограничников. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.



Она подчеркнула, что Саакашвили уже посетил Венгрию, Литву и Польшу на основании именно украинского паспорта, и никаких проблем с местными пограничниками у него не было.



«У Саакашвили есть один единственный паспорт — и это паспорт Украины», — сказала Чиж. Она уточнила, что его грузинский паспорт давно аннулирован.



По словам пресс-секретаря Саакашвили, если у него на границе Украины отберут украинский паспорт, то он будет отстаивать свои права в суде.



Комментируя заявление Саакашвили о том, что он в Варшаве готовится к приезду на Украину, Чиж заявила, что Саакашвили встречается с политиками и дипломатами и не только в Варшаве.



Как известно, накануне в Государственной пограничной службе сообщили, что откажут Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска. Сам политик заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска «Краковец» (Львовская область) попытается въехать в страну.















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