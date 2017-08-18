Встреча оппозиции и правящей команды - НПО заявляют о необходимости уступки со стороны власти

18.08.2017 17:56 Неправительственные организации и конституционалисты отзываются на встречу между парламентским большинством и оппозицией, запланированной в связи с конституционными поправками.



Представители гражданского сектора, так же как и администрация президента, на сегодняшнюю встречу не приглашены. Исполнительный директор организации "Справедливые выборы и международное общество демократии" Михаил Бенидзе заостряет внимание не необходимости компромиссных шагов со стороны власти.



"Важно, чтобы это была не встреча ради встречи, это должна быть продуктивная встреча, ориентированная на результаты. Для этого необходимо, чтобы власть пришла туда с позицией, которая не исключает важные уступки, в том числе в связи с избирательной системой. С другой стороны важно также, чтобы оппозиция сформировала свои требования, и думаем, что главным требованием должно быть изменение избирательной системы, поскольку если требований будет очень много, будет трудней, и достижение консенсуса по разным вопросам более осложнится"- заявил Михаил Бенидзе.



Главный специалист "Центра стратегических исследований и развития Грузии" Леван Алапишвили говорит о необходимости консенсуса между политическими силами в ходе внесения поправок к Конституции.



"Весьма важно, чтобы политические силы дали импульс новому развитию в конституционном процессе, который называется принятием общим, широким консенсусом документа долгосрочного развития, а не документа, принятого в результате порочного процесса, и называемого однопартийной Конституцией"- заявил Леван Алапишвили.

















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