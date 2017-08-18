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Сотрудники полиции силой вывели членов Лейбористской партии из зала заседаний НКРЭГ


18.08.2017   18:15
Представители патрульной полиции силой заставили членов Лейбористской партии покинуть зал НКРЭГ, в котором проводятся публичные заседания.

В эти минуты правоохранители выводят лейбористов из здания НКРЭГ.

Члены Лейбористской партии, которые выступают против возможного увеличения тарифа на электроэнергию, сегодня не позволили членам НКРЭГ провести заседание.

Позже в НКРЭГ пришел и лидер партии Шалва Нателашвили, который начал в зале заседаний сидячую акцию.






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