Сотрудники полиции силой вывели членов Лейбористской партии из зала заседаний НКРЭГ

18.08.2017 18:15 Представители патрульной полиции силой заставили членов Лейбористской партии покинуть зал НКРЭГ, в котором проводятся публичные заседания.



В эти минуты правоохранители выводят лейбористов из здания НКРЭГ.



Члены Лейбористской партии, которые выступают против возможного увеличения тарифа на электроэнергию, сегодня не позволили членам НКРЭГ провести заседание.



Позже в НКРЭГ пришел и лидер партии Шалва Нателашвили, который начал в зале заседаний сидячую акцию.















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