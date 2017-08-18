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Сотрудники полиции силой вывели членов Лейбористской партии из зала заседаний НКРЭГ
18.08.2017 18:15
Представители патрульной полиции силой заставили членов Лейбористской партии покинуть зал НКРЭГ, в котором проводятся публичные заседания.
В эти минуты правоохранители выводят лейбористов из здания НКРЭГ.
Члены Лейбористской партии, которые выступают против возможного увеличения тарифа на электроэнергию, сегодня не позволили членам НКРЭГ провести заседание.
Позже в НКРЭГ пришел и лидер партии Шалва Нателашвили, который начал в зале заседаний сидячую акцию.
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