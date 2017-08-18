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Никакой предпосылки, что власть пойдет на уступки, нет- Леван Тархнишвили


18.08.2017   19:35
По заявлению представителя "Движение за свободу - европейская Грузия" Левана Тархнишвили, оппозиция придерживается принципиальной позиции в связи с переходом на пропорциональную систему. Перед началом встречи правящей команды и оппозиционных партий он заявил, что предпосылки, что власть пойдет на уступку, не видно.

"Нет никакой предпосылки того, что эта власть пойдет на уступку. С нашей стороны мы уже не раз фиксировали нашу принципиальную позицию. Это касается парламентских выборов, и перехода на пропорциональную систему ни когда-нибудь, а в 2020 году, раз и навсегда. Компонентом этого является справедливое перераспределение мандатов. Второй вопрос, это выборы президента. Здесь мы в определенной мере предлагаем компромисс: давайте спросим у народа, и пусть сам народ решит, хотят они прямо избирать президента, или чтобы его избирали какие-то голосующие"- заявил Леван Тархнишвили.







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