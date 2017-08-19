Шавгулидзе: Власть не оказалась готова ответить на главный вопрос

19.08.2017 12:41 К сожалению, власти не были готовы ответить на главный вопрос, какова их готовность к тому, чтобы продолжать обсуждение вопрос о полном переходе на пропорциональную избирательную систему к 2020 году, - об этом заявил журналистам руководитель «Свободных демократов» Шалва Шавгулидзе вчера по завершении встречи в здании грузинского парламенте в Тбилиси.



«Власти пообещали, что на этот вопрос нам будет дан ответ к следующей встрече. Именно от их ответа будет зависеть то, сядет ли за стол переговоров огромная часть оппозиционного спектра. Без ответа на этот вопрос получается, что власти не расположены к консенсусу с оппозицией и пытаются создать имитацию консенсуса», - отметил Шавгулидзе по завершении встречи.



Представители парламентской и внепарламентской оппозиции, пришедшие в парламент на переговоры с властью, заявляют, что все политические партии были единодушны в том, что парламентские выборы 2020 года должны быть проведены полностью по пропорциональной избирательной системе.



Ответа властей оппозиция ожидает получить на следующей встрече, которая, предположительно, пройдет на следующей неделе. До этого же, правящее большинство планирует провести консультации внутри своей команды.















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