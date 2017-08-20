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В Германии Шредера назвали «российским наемником»


20.08.2017   14:17
В Германии экс-канцлера Герхарда Шредера назвали "российским наемником" из-за его назначения в совет директоров "Роснефти" по личному предложению главы компании Игоря Сечина.

С критикой в адрес российских связей Шредера выступил генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер, передает DW. В интервью Bild am Sonntag Шойер заявил: "Экс-канцлер Шредер становится российским наемником. Его выдвижение дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой".

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, однопартиец Шредера по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), говорит, что пытался отговорить политика: "Я указал ему на то, что бывший канцлер лишь условно является частным лицом".

Эксперт фракции "зеленых" по вопросам бюджета в германском бундестаге Тобиас Линднер потребовал сократить пенсию экс-канцлера на сумму его частных доходов.

Шредер в середине августа заявлял, что не откажется от выдвижения в совет директоров, несмотря на критику.

Правительство России 11 августа выдвинуло Шредера кандидатом в совет директоров "Роснефти" - крупнейшей нефтяной госкомпании, включенной в санкционный список Евросоюза после присоединения Крыма к России. Зарплата экс-канцлера на этом посту, по его собственным оценкам, может составить около 300 тысяч евро.

В 2016 году экс-канцлер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода "Северный поток-2", после постройки которого "Газпром" сможет значительно сократить транзит газа в Европу через Украину.






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