В ближайшие часы пожар в Боржомском лесу будет ликвидирован при благоприятных природных условиях - премьер

21.08.2017 12:10 «Если природные условия будут нам способствовать, в ближайшие часы пожар в Боржомском лесу будет ликвидирован», - об этом заявил журналистам глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, который прибыл в село Ахалдаба и лично наблюдает за работами по локализации пожара.



Министр ВД на месте происшествия находится вместе с заместителем и руководителем Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.



«В течение всей минувшей ночи работали более 200 пожарных спасателей. Помощь была прислана со всех регионов Грузии... Они поработали эффективно, несмотря на всю сложность рельефа. Распространению пожара весьма содействовал ветер, который затих, и его уже нет», - заявил Георгий Мгебришвили.

Пожар в Боржомском лесу возник вчера.















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