Следственная служба Минфина распространила заявление в связи с расследованием по фестивалю Gem Fest

21.08.2017 12:23 В связи с возможными нарушениями финансового характера в рамках фестиваля электронной музыки Gem Fest, проведенного ООО "Арт платформа" на территории зугдидского муниципалитета с 14 июля по 14 августа 2017 года, Следственная служба Минфин начала расследование соответственно признакам преступления, предусмотренного подпунктом "б" части 3 статьи 185 УК Грузии (повреждение собственности или имущества владельца обманом в большом количестве).



По информации ведомства, в процессе расследования с целью установления фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании распоряжения судьи и соответствующих постановлений изъяты документы и компьютерная техника, содержащие информацию в связи с организацией и проведением Gem Fest. На данном этапе идет опрос организаторов фестиваля, и бизнесменов, включенных в данное мероприятие. 18 августа 2017 года сотрудники Следственной службы допросили в статусе свидетеля директора ООО "Арт платформа" Георгия Сигуа.



По сообщению Следственной службы, на основании изучения и анализа полученной информации, а также с учетом показаний свидетелей, будут проведены следственные действия, предусмотренные уголовным процессуальным кодексом.



В заявлении сказано, что с учетом высокого интереса общества в отношении данного дела Следственная служба будет периодически информировать общественность о течении, и результатах следствия. В то же время Следственная служба выражает готовность, в случае необходимости передать ООО "Арт платформа" копии конкретной документации, изъятой из компании.

















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