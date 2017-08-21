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Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз
21.08.2017 13:18
Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз с 23 августа. Это объясняется мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипмиссий США в России, говорится в сообщении посольства.
Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но "в значительно сокращенном объеме", начиная с 1 сентября этого года. Дипломаты пояснили, что начиная с этого дня, собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться только в посольстве США в Москве.
"Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления", - подчеркнули в посольстве.
Как отмечается в сообщении, миссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ, начиная с 9:00 по Москве 21 августа.
Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
"Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований", - говорится в сообщении американской дипмиссии.
В конце июля Владимир Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России. В это число вошли как дипломаты, так и технические сотрудники. Этот шаг стал ответом на принятие Конгрессом США закона о новых санкциях против России.
Пресс-секретарь дипмиссии США в Москве Мария Олсон, комментируя решение российских властей, заявила, что сокращение штата американских диппредставительств может сказаться на оперативности консульской деятельности.
Интерфакс
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