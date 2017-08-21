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Оппозиция направит сегодня властям свои требования по конституционным поправкам


21.08.2017   14:01
"Грузинская мечта" говорила, что изменит избирательную систему, но в конечном итоге вынесло совершенно иное решение, что вызвало возмущение, как грузинского общества, так и Венецианской комиссии - заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Серго Ратиани.

По его словам, сегодня оппозиционные партии еще раз перешлют правящей команде замечания в связи с конституционными поправками.

"Главное требование, это переход на пропорциональную систему. В этом вся оппозиция единая, и все пришли к заключению, что самой справедливой является пропорциональная система выборов. "Грузинская мечта" говорила, что изменит это, но на протяжении месяцев обманывала как грузинское общество, так и международное сообщество, и в конечном итоге вынесла совершенно другое решение, что вызвало возмущение не только грузинского общества, но и Венецианской комиссии, и наших партнеров.

Касательно президентских выборов, все требуют также, чтобы было правило прямого выбора президента. В действительности "Грузинская мечта" сделала так, что в Грузии ни одно высшее должностное лицо не будет избранным"- заявил Серго Ратиани.

Как известно, несколько дней назад между правящей командой и оппозиционными партиями состоялась встреча по вопросам конституционной реформы, на которой члены большинства попросили оппозицию переслать им свои требования в письменном виде.








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