Оппозиция направит сегодня властям свои требования по конституционным поправкам

21.08.2017 14:01 "Грузинская мечта" говорила, что изменит избирательную систему, но в конечном итоге вынесло совершенно иное решение, что вызвало возмущение, как грузинского общества, так и Венецианской комиссии - заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Серго Ратиани.



По его словам, сегодня оппозиционные партии еще раз перешлют правящей команде замечания в связи с конституционными поправками.



"Главное требование, это переход на пропорциональную систему. В этом вся оппозиция единая, и все пришли к заключению, что самой справедливой является пропорциональная система выборов. "Грузинская мечта" говорила, что изменит это, но на протяжении месяцев обманывала как грузинское общество, так и международное сообщество, и в конечном итоге вынесла совершенно другое решение, что вызвало возмущение не только грузинского общества, но и Венецианской комиссии, и наших партнеров.



Касательно президентских выборов, все требуют также, чтобы было правило прямого выбора президента. В действительности "Грузинская мечта" сделала так, что в Грузии ни одно высшее должностное лицо не будет избранным"- заявил Серго Ратиани.



Как известно, несколько дней назад между правящей командой и оппозиционными партиями состоялась встреча по вопросам конституционной реформы, на которой члены большинства попросили оппозицию переслать им свои требования в письменном виде.



















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