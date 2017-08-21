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Посольство США начало подготовку к отъезду сотрудников из России
21.08.2017 14:06
США уже приступили к подготовке отъезда сотрудников во исполнение требования РФ ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, сообщает посольство США в Москве.
"Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников", - сказано на сайте посольства США.
Решение о сокращении численности сотрудников американского диппредставительства в РФ до 455 человек стало ответным шагом России на высылку еще администрацией Барака Обамы российских дипломатов и членов их семей, а также на ужесточение санкций США против РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин уточнил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.
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