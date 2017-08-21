Посольство США начало подготовку к отъезду сотрудников из России

21.08.2017 14:06 США уже приступили к подготовке отъезда сотрудников во исполнение требования РФ ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, сообщает посольство США в Москве.





"Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников", - сказано на сайте посольства США.



Решение о сокращении численности сотрудников американского диппредставительства в РФ до 455 человек стало ответным шагом России на высылку еще администрацией Барака Обамы российских дипломатов и членов их семей, а также на ужесточение санкций США против РФ.



Позже президент РФ Владимир Путин уточнил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.















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