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Посольство США начало подготовку к отъезду сотрудников из России


21.08.2017   14:06
США уже приступили к подготовке отъезда сотрудников во исполнение требования РФ ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, сообщает посольство США в Москве.


"Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников", - сказано на сайте посольства США.

Решение о сокращении численности сотрудников американского диппредставительства в РФ до 455 человек стало ответным шагом России на высылку еще администрацией Барака Обамы российских дипломатов и членов их семей, а также на ужесточение санкций США против РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин уточнил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.






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