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Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство нескольких европейских стран


21.08.2017   14:14
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что получил предложения гражданства от нескольких европейских стран, однако отказался и собирается вернуться в Украину. Об этом политик заявил в видеообращении, которое опубликовал на Facebook.

"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время по указанию Путина русский олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно также Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию. До встречи на украинско-польской границе", - заявил Саакашвили.






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