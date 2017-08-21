Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство нескольких европейских стран

21.08.2017 14:14 Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что получил предложения гражданства от нескольких европейских стран, однако отказался и собирается вернуться в Украину. Об этом политик заявил в видеообращении, которое опубликовал на Facebook.



"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время по указанию Путина русский олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно также Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию. До встречи на украинско-польской границе", - заявил Саакашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

