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Азербайджан направил в Грузию вертолет для тушения лесных пожаров
21.08.2017 16:16
По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.
Как сообщили АПА в МЧС, вертолет авиаотряда министерства примет участие в тушении пожаров в соседней стране.
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