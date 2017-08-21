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Азербайджан направил в Грузию вертолет для тушения лесных пожаров


21.08.2017   16:16
По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.

Как сообщили АПА в МЧС, вертолет авиаотряда министерства примет участие в тушении пожаров в соседней стране.






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