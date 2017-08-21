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Адвокат потребовал расследования бесед пранкеров об экстрадиции Саакашвили


21.08.2017   16:59
Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Бека Басилая вновь призвал прокуратуру начать следствие в связи с распространившейся в СМИ аудиозаписи беседы якобы российских пранкеров с главой МВД страны Георгием Мгебришвили об экстрадиции Саакашвили.

«Необходимо установить аутентичность этой записи, срочно надо начать расследование по делу. Мы до конца будем бороться. Начата коммуникация с международной экспертной службой с целью проведения экспертизы записи и установления истинны», - заявил Басилая на брифинге сегодня, 21 августа, передает корреспондент РИА Новости.

Адвокат добавил, что «МВД и прокуратура стараются всячески перекрыть этот важный вопрос другими темами, комическими спецоперациями и своими активными мероприятиями». С требованием начать расследование в связи с указанной записью в Басилая обращается в прокуратуру уже во второй раз. По его словам, в указанной записи прослеживаются несколько типов преступлений.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре Украины сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.






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