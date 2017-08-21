Бурджанадзе решила объединиться с Кукава к выборам

21.08.2017 17:37

Оппозиционные партии «Демократическое движение» и «Свободная Грузия» готовятся представить единого кандидата на пост мэра Тбилиси. Об этом на брифинге заявила лидер «Демдвижения», экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, передает «Новости-Грузия».



По ее словам, бороться за пост столичного мэра на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления будет Каха Кукава, который руководит «Свободной Грузией». В качестве кандидата на пост председателя столичного сакребуло партии выдвинут Дмитрия Лордкипанидзе. Последний участвовал в выборах мэра Тбилиси в июне 2015 года в качестве кандидата от блока «Нино Бурджанадзе - Непарламентская оппозиция».



Экс-спикер отметила, оппозиционные партии не смогли достичь широкого компромисса и объединиться к местным выборам, выдвинув собственных кандидатов. Однако «Демдвижение» и «Свободная Грузия», как заявила Бурджанадзе, пошли по иному пути. Она добавила, что их объединение останется открытым для всех политических сил Грузии, за исключением партий «Единое нацдвижение» и «Грузинская мечта».



Сам Каха Кукава сообщил журналистам, что его представление в качестве кандидата в мэры столицы произойдет в ближайшие дни. В числе программных вопросов, по заявлению политика, будут экономические проблемы и нелегальная иммиграция.



Выборы мэров городв, а также местных законодательных органов (сакребуло) пройдут в Грузии в конце октября.















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