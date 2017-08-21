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Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
21.08.2017 20:11
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что бывшего губернатора Одесской области следует расстрелять, если он попытается прорвать украинско-польскую границу. Об этом в понедельник, 21 августа, он написал на своей странице в Facebook.
«Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», — отметил Ляшко.
Он добавил, что считает призывы прорвать границу неуважением к украинской государственности и суверенитету.
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