Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе

21.08.2017 20:11 Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что бывшего губернатора Одесской области следует расстрелять, если он попытается прорвать украинско-польскую границу. Об этом в понедельник, 21 августа, он написал на своей странице в Facebook.



«Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», — отметил Ляшко.



Он добавил, что считает призывы прорвать границу неуважением к украинской государственности и суверенитету.















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