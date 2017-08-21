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Азербайджан направил еще один вертолет в Грузию на помощь в тушении пожара
21.08.2017 23:02
С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке МЧС Азербайджана отправило в Грузию еще один вертолет.
Как передает грузинское бюро АПА, об этом говорится в сообщении Национального Лесного Агентства Грузии.
Первый вертолет МЧС Азербайджана привлечен к тушению пожара в лесном массиве близ села Даба. Из-за сильного ветра полностью ликвидировать очаги возгорания до сих пор не удалось
Отметим, что сегодня по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.
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