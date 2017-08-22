Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минкультуры отберет 6 приоритетных для реабилитации памятников путем голосования в соцсетях


22.08.2017   11:40
Социальные сети путем отбора выявят исторические памятники

Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии под эгидой его нового общественного проекта "Дружи с наследием" начинает путем отбора в социальной сети выявление 6 приоритетных памятников исторического значения.

По сообщению агентства, из 15 альтернативных вариантов в результате одноразового голосования представителей общественности будут отобраны те 4 культово-фортификационных и 2 археологических памятника (1 голос культово-фортификационному памятнику, 1 голос археологическому памятнику), которые нуждаются в неотложной реабилитационно-консервационной работе и исследовании. Исторические памятники, отобранные путем опроса, попадут в программный список 2018 года Национального агентства охраны культурного наследия.

Реабилитационная работа, и археологическое исследование будет осуществлено наряду с членскими взносами клуба "Дружи с наследием", на средства, привлеченные из бюджетного фонда Национального агентства охраны культурного наследия и частных благотворительных фондов в порядке софинансирования. Агентство призывает пользователей, принять участие в голосовании до сентября, и стать "Другом наследия".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Литва первой из постсоветских стран закупила сжиженный природный газ у США
Экспорт из Грузии в Россию вырос более чем в два раза
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Грузии благодарят Азербайджан за помощь в тушении пожара
Ильхам Алиев отправил в Боржоми вертолет для тушения пожара
Пожар в Боржомском лесу
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна