Минкультуры отберет 6 приоритетных для реабилитации памятников путем голосования в соцсетях

22.08.2017 11:40 Социальные сети путем отбора выявят исторические памятники



Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии под эгидой его нового общественного проекта "Дружи с наследием" начинает путем отбора в социальной сети выявление 6 приоритетных памятников исторического значения.



По сообщению агентства, из 15 альтернативных вариантов в результате одноразового голосования представителей общественности будут отобраны те 4 культово-фортификационных и 2 археологических памятника (1 голос культово-фортификационному памятнику, 1 голос археологическому памятнику), которые нуждаются в неотложной реабилитационно-консервационной работе и исследовании. Исторические памятники, отобранные путем опроса, попадут в программный список 2018 года Национального агентства охраны культурного наследия.



Реабилитационная работа, и археологическое исследование будет осуществлено наряду с членскими взносами клуба "Дружи с наследием", на средства, привлеченные из бюджетного фонда Национального агентства охраны культурного наследия и частных благотворительных фондов в порядке софинансирования. Агентство призывает пользователей, принять участие в голосовании до сентября, и стать "Другом наследия".

















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