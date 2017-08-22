|
Выборы в местные органы самоуправления назначены на 21 октября
22.08.2017 12:47
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил выборы в местные органы самоуправления на 21 октября 2017 года.
Ранее президент объявлял, что выборы пройдут в конце третьей недели октября.
Дата выборов требует контрассигнации премьер-министра. Документ уже направлен главе правительства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна