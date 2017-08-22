Выборы в местные органы самоуправления назначены на 21 октября

22.08.2017 12:47 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил выборы в местные органы самоуправления на 21 октября 2017 года.



Ранее президент объявлял, что выборы пройдут в конце третьей недели октября.



Дата выборов требует контрассигнации премьер-министра. Документ уже направлен главе правительства.















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