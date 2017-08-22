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Пока грузинские военные защищают Украину, Иванишвили отправляет детей в Крым - Саакашвили
22.08.2017 13:03
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА (Украина) Михеил Саакашвили откликнулся на странице в Фейсбук на поездку грузинских школьников в Международный центр "Артек", расположенный в аннексированном Россией Крыму.
"Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищать Украину против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированным Крым на радость российской пропаганде",- пишет Саакашвили..
Шесть учащихся тбилисской средней школы №146 отправились в аннексированный Россией Крым якобы с целью улучшения знания русского языка. Мероприятия для школьников и педагогов проводятся в бывшем международном пионер-лагере "Артек" с 7 по 27 августа по поручению Совета по русскому языку при Правительстве РФ.
На фоне всеобщего возмущения грузинского общества по этому поводу министерству образования Грузии пришлось делать комментарий. В нем говорится, что данная акция является самодеятельностью администрации школы или одного конкретного учителя.
"Позиция нашей власти твердая, и мы осуждаем аннексию Крыма Россией, и еще раз фиксируем нашу твердую позицию в отношении территориальной целостности Украины.
Призываем администрацию, и преподавателей всех школ, получить больше информации, и делать осознанный выбор.
Грузинская сторона уже имела соответствующую коммуникацию с украинской стороной, в ходе которой им объяснили происшедшее. Министерство образования и науки вместе с компетентными органами изучит, было ли это индивидуальное решение одного учителя, или целенаправленное действие"- заявили в Министерстве образования.
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