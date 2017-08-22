|
В Грузии началась предвыборная кампания
22.08.2017 13:09
В Грузии началась предвыборная кампания. Со дня начала предвыборной кампании вступают в силу ограничения, существующие в отношении государственных структур, государственных чиновников, и должностных лиц. Приходят в действие все запреты, установленные "Избирательным кодексом", существующие в предвыборный период с точки зрения использования административного ресурса, должностного, или служебного положения.
В конце весенней сессии по инициативе депутатов "Грузинской мечты" в избирательном законодательстве были осуществлены изменения, согласно которым президент назначает выборы местного самоуправления за 60 дней до выборов. Соответственно, предвыборная кампания начинается на 60 дней раньше дня голосования. А до того действовала норма, по которой назначить выборы, и начать избирательную кампанию можно были раньше, чем за 60 дней.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна