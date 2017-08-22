В Грузии началась предвыборная кампания

22.08.2017 13:09 В Грузии началась предвыборная кампания. Со дня начала предвыборной кампании вступают в силу ограничения, существующие в отношении государственных структур, государственных чиновников, и должностных лиц. Приходят в действие все запреты, установленные "Избирательным кодексом", существующие в предвыборный период с точки зрения использования административного ресурса, должностного, или служебного положения.



В конце весенней сессии по инициативе депутатов "Грузинской мечты" в избирательном законодательстве были осуществлены изменения, согласно которым президент назначает выборы местного самоуправления за 60 дней до выборов. Соответственно, предвыборная кампания начинается на 60 дней раньше дня голосования. А до того действовала норма, по которой назначить выборы, и начать избирательную кампанию можно были раньше, чем за 60 дней.















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