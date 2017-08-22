Грузия обратилась к соседним странам за помощью в тушении пожара - глава Минсельхоза

22.08.2017 14:11 Для тушения пожара в Боржоми-Харагаульском лесу власти Грузии обратились за помощью ко всем соседям, а также к странам ЕС, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Левана Давиташвили.



Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. Пожарные до сих пор борются с огнем. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара принимают участие два вертолета погранполиции МВД Грузии, однако этого недостаточно, и по просьбе грузинской стороны президент Азербайджана направил в Грузию еще один вертолет. Кроме того, Грузия ждет еще два вертолета турецких ВВС.



"На данном этапе ведутся переговоры, информация разослана всем соседним странам, странам Евросоюза. Уже есть предварительное согласие. Думаю, что мы еще больше усилимся, добавится дополнительная техника", — цитирует слова Давиташвили Первый канал.



На вопрос журналистов, ведут ли власти Грузии переговоры с Россией, министр сельского хозяйства ответил, что соответствующие требования направлены всем соседним странам.



Глава Службы Госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури в беседе с журналистами не исключил, что к тушению пожара может подключиться и турецкий самолет.



"Из Турции добавятся два вертолета. Еще идет речь о самолете из Турции", — сказал Гомелаури.



По последним данным, в общей сложности, сгорело более 12 гектаров леса. С пожаром борются 300 пожарных-спасателей и 500 сотрудников департамента по особым заданиям МВД.



Сформирован чрезвычайный штаб, которым руководит министр внутренних дел Грузии. На месте происшествия находятся и остальные члены правительства, в том числе премьер Георгий Квирикашвили.















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