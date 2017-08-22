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Азербайджан является стратегическим партнером Грузии - советник премьера
22.08.2017 14:14
Советник премьер-министра Грузии по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе принял сегодня первого заместителя председателя, главного исполнительного директора Caspian European Club и Caspian American Club Тельмана Алиева.
По сообщению администрации правительства, на встрече бы рассмотрены планы и проекты, которые будут реализованы в рамках Caspian Energy Georgia в ближайшие 5 лет.
Советник премьер-министра Грузии отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Он также подчеркнул высокие темпы реализации совместных проектов. "Взаимопонимание и тесное сотрудничество на уровне государственных структур обуславливают необходимость налаживания тесных контактов представителей частного сектора Грузии и Азербайджана". - сказал советник премьера Грузии.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 тыс компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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