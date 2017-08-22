Реакция власти на пожар в Боржоми не была запоздалой - Джанелидзе

22.08.2017 14:49 По заявлению секретаря Совета управления кризисами Миндии Джанелидзе, реакция власти на пожар не была запоздавшей. По его словам, погода и рельефные условия не дали соответствующим службам возможность локализации огня.



"Интенсивно ведутся работы с точки зрения локализации. Каждые два часа в чрезвычайном штабе проводится совещание. Более детально информация об этих совещания будет известно позже. Возгорание происходит внутри периметра, где распространился огонь. За пределами этого периметра огонь не распространялся "- заявил Миндия Джанелидзе.



По его же словам, Совет управления кризисов включился в борьбу со стихией соответственно требованию закона.



"Реагирование власти не было запоздалым. Власть все сделала для того, чтобы вовремя погасить огонь, но погода и рельефные условия не дали нам возможность затушить огонь. Наша служба включилась в борьбу со стихией, когда должна была включиться. Наша служба действует в рамках, предусмотренных законом. Мы включились, когда положение отягчилось, и стало необходимо мобилизовать больше ресурсов"- заявил Миндия Джанелидзе.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

