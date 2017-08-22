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Георгий Маргвелашвили наградил Орденом Почета руководителя наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии


22.08.2017   17:18
Президент Георгий Маргвелашвили наградил Орденом Почета руководителя наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии Кестутиса Янкаускаса.

В администрации президента заявили "Интерпрессньюс", что Георгий Маргвелашвили принял руководителя наблюдательской миссии Евросоюза (EUMM) в Грузии Кестутиса Янкаускаса, завершившего миссию в Грузии.

По их же информации, на встрече стороны рассмотрели деятельность наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии, и подчеркнули значение продолжения сотрудничества. А также разговор коснулся европейской и евроатлантической интеграции страны.

Президент Грузии поблагодарил Кестутиса Янкаускаса за работу, выполненную в ранге руководителя миссии EUMM в Грузии, и наградил Орденом Почета за особую заслугу перед Грузией, повышение роли и эффективности наблюдательской миссии Евросоюза, а также за вклад в дело обеспечения мира и безопасности в Грузии.

Президент Грузии пожелал Кестутису Янкаускасу успехов в будущей деятельности.







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