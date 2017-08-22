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Премьер-министр Грузии подписал распоряжение о назначении даты выборов
22.08.2017 17:27
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал распоряжение о назначении даты выборов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Президент Грузии во вторник назначил проведение выборов в мэры Тбилиси и других городов, а также в органы местного самоуправления на 21 октября и, согласно Конституции, отправил документ на подпись в администрацию правительства.
"Премьер-министр уже осуществил контрассигнацию распоряжения президента", — сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Документ вступит в силу после официальной публикации, затем в Грузии стартует предвыборная кампания.
На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия Грузии уже зарегистрировала семь партий для участия в муниципальных выборах. Еще восемь партий пока только заявили о своем намерении участвовать в выборах.
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