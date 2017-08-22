Вашадзе предлагает переименовать Московский проспект в Тбилиси

22.08.2017 17:37 Оппозиционная партия «Гражданская платформа — Новая Грузия» предлагает переименовать Московский проспект, который проходит в Исанском и Самгорском районах Тбилиси.



Представители оппозиционной партии уже обратились с соответствующей просьбой к Комиссия по вопросам наименования и символики тбилисского сакребуло (муниципальное собрание).

Московский проспект предлагается переименовать в Грузинский проспект.



Лидер партии Георгий Вашадзе считает нынешнее название столичного проспекта неприемлемым в контексте нынешних политических реалий.



«Я думаю, что Московского проспекта не должно быть в Грузии, когда Россия является страной-оккупантом», — сказал Вашадзе.



По словам политика, озвученное им предложение касается не только переименования, но и обустройства проспекта, развития там туристической инфраструктуры.



«Каждый район должен иметь собственную функцию, что также касается современного городского развития. Мы хотим, чтобы на этом проспекте была воссоздана грузинская история. Грузинский проспект привлечет как туристов, так и жителей Тбилиси и в целом Грузии. Этот проспект станет визитной карточкой Грузии», — добавил Вашадзе.



Он отметил, что его инициативу поддержали уже 1500 тысяч жителей столицы, подписи которых были представлены тбилисскому сакребуло.



Георгий Вашадзе был заметной фигурой в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Партию, созданную Михеилом Саакашвили, Вашадзе покинул спустя несколько лет после смены власти в Грузии, в мае 2016 года, и основал собственную политическую силу. Перед выборами в парламент Грузии в октябре 2016 года Вашадзе объединился с партиями оппозиционера Мамуки Кацитадзе «Новые правые» и известного оперного певца Пааты Бурчуладзе «Государство для народа». Однако по итогам выборов они так и не смогли попасть в законодательный орган.





"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

