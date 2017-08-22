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Премьер: В российской помощи не было необходимости


22.08.2017   17:56
По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, Россия выразила готовность включиться в противопожарную работу в Боржомском ущелье, однако премьер отметил, что "эта помощь не потребовалась". По словам Георгия Квирикашвили, Грузия получила помощь Азербайджана, Турции, и Армении.

"Касательно России, на нас возложена громадная ответственность, защитить население от стихии. Разумеется, мы должны рассматривать абсолютно все версии и варианты. Насколько мне известно, российская сторона выразила готовность, просто в нынешних условиях эта помощь не потребовалась, поэтому мы справимся со всем этим имеющимися у нас силами. Нет основания для ажиотажа. Хочу успокоить население, что оно будет защищено от пожара"- заявил премьер-министр.

В интервью изданию "Табула" начальник Службы связей с общественностью администрации правительства отрицает информацию, распространенную в российских СМИ, будто грузинская сторона обратилась к российской стороне за помощью в ликвидации огня, разгоревшегося в лесу Боржоми.

К информации, во время августовской войны 2008 года российская сторона сожгла в Боржоми 950 гектаров лесного массива.

Пожар в Боржоми возник в воскресенье. Вчера распространялась информация о локализации огня, однако ночью пожар усилился, и перекинулся на новые территории. Площадь пожара составляет 12 гектаров.

В процесс локализации пожара в лесном массиве Боржомского ущелья на данное время включены 3 вертолета, около 400 пожарников-спасателей, более чем 100 лесника, 500 сотрудников Департамента по особым заданиям МВД, и десятки тяжелой техники. По информации премьер-министра, в течение дня из Турции прибудет 2 вертолета, и один большой пожарный самолет, а также в пути пожарные экипажи Армении.






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