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Если будет необходимость, раздадим населению маски - Минздрав


22.08.2017   19:36
Министр здравоохранения находится в Боржомском ущелье. По заявлению Давида Сергеенко, локализации огня мешает ветер. По его же словам, перманентно контролируется качество воздуха, и при необходимости населению раздадут маски.

"Несмотря на то, что появилась тенденция локализации, сухая погода и ветер осложняют закрепление результата. Думаю, к вечеру у нас будут существенные результаты. Мы контролируем, и тесно ведем мониторинг качества воздуха, направление задымления увеличилось. Если будет необходимо, у нас есть в запасе маски, которые раздадим населению"- заявил Давид Сергеенко.

На данное время в Боржомском ущелье гасят пожар два грузинских, и один азербайджанский вертолет. В борьбу с пожаром включено более чем 400 пожарников-спасателей. В Боржомском ущелье находятся 300 сотрудников Департамента по особым поручениям МВД.







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