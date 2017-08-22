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Новый посол Японии вручил верительные грамоты президенту Грузии


22.08.2017   19:38
Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Японии в Грузии Тадахару Уехара вручил верительные грамоты президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Об этом "Интерпрессньюс" сообщили в администрации президента.

По заявлению администрации, после завершения официальной церемонии вручения грамот Георгий Маргвелашвли провел встречу с японским дипломатом.

Стороны рассмотрели существующие дружественные отношения между Грузией и Японией, и обсудили планы сотрудничества в будущем. Подчеркнули твердое и плодотворное политические сотрудничество между двумя странами.

Со своей стороны Тадахару Уехара еще раз зафиксировал поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также поддержку политики непризнания, и отметил, что не пожалеет усилий в ранге посла Японии в деле укрепления отношений между двумя странами.

Президент Грузии пожелал новому послу Японии в Грузии успехов в будущей деятельности.






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