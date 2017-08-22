Мыслями и молитвами мы вместе с храбрыми пожарными, которые борются с этой стихией - посол США

22.08.2017 20:26 Мыслями и молитвами мы вместе с храбрыми пожарными, которые борются с этой стихией, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, комментируя пожар в Боржомском ущелье.



По оценкам Яна Келли, Боржоми - один из самых красивых уголков Грузии.



Как отметил посол, США готовы помочь Грузии в процессе ликвидации пожара.



«Мы останемся на связи с правительством Грузии. Мыслями и молитвами мы вместе с храбрыми пожарными, которые борются с этой стихией. Это один из самых красивых уголков Грузии», - заявил Ян Келли.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

