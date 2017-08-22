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Беларусь поможет Грузии в тушении пожара (+видео)


22.08.2017   20:33
В тушении пожара в Боржомском ущелье поможет Грузии и Беларусь. По информации МВД Грузии, спасательный вертолет Ми-26 уже вылетел из Беларуси и в ближайшее время будет в Грузии.

В настоящее время в тушении пожара в Боржомском ущелье, который охватил более 12 гектаров территории, участвуют 5 вертолетов - 2 грузинских, 2 турецких и 1 азербайджанский. Также ожидается прибытие противопожарного самолета из Турции.








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