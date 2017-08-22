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На выборы в органы местного самоуправления выделено 39 миллионов лари
22.08.2017 21:21
На выборы в органы местного самоуправления выделено 39 миллионов лари, - об этом на брифинге заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе.
По ее словам, эта сумма идет как на проведение выборов, так и на тренинги и информационную кампанию, которую проводит ЦИК.
Как отметила Анна Микеладзе, в эту сумму также входят представительские расходы, инфраструктура, необходимая для проведения выборов, а также другие расходы.
Как пояснила пресс-спикер ЦИК, связанная с финансами информация является публичной и доступна для всех заинтересованных сторон.
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