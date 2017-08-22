Минздрав Грузии распространил рекомендаций для отдыхающих и жителей Боржоми

22.08.2017 21:22 Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты распространило ряд рекомендаций для людей, находящихся в непосредственной близости от зоны стихийного бедствия в Боржоми-Харагаульском национальном парке.



Летом курорты Боржомского ущелья, которые окружают лесные массивы из ели и пихты, привлекают множество туристов, а также людей с заболеваниями дыхательных путей. Для оздоровительных и профилактических мероприятий сюда привозят детей.



В период задымления от лесных пожаров Минздрав Грузии призывает к особой осторожности больных астмой, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, детей, пожилых, беременных и курильщиков.



«Дети и взрослые с хроническим заболеваниями легких должны воздержаться от выхода на улицу и использовать маски для защиты от загрязненного воздуха и сажи», — говорится в рекомендациях.



При сильном загрязнении воздуха Минздрав рекомендует полностью воздержаться от выхода на улицу, сохранять в помещении низкую температуру, не открывать окна, устранить все источники загрязнения воздуха в помещении, такие как дым сигарет, дым печи, аэрозоли и так далее.



Также Минздрав рекомендует использовать респиратор больным респираторными и кардиоваскулярными заболеваниями.



Министерство здравоохранения готово в случае необходимости предоставить населению в зоне пожара респираторы и маски.



Площадь пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке к настоящему времени составляет более 12 гектаров. Зона стихии простирается на несколько десятков километров.



На тушении задействованы два вертолета погранполиции МВД Грузии и один вертолет МЧС Азербайджана, порядка 400 пожарных-спасателей, более 100 егерей, а также 500 сотрудников Департамента по особым заданиям МВД.



В ближайшее время, на место ЧС должны прибыть два вертолета из Турции, а также дополнительные пожарные экипажи из Армении и Азербайджана.



Для борьбы с пожаром сформирован чрезвычайный штаб, которым руководит министр внутренних дел Грузии. На месте происшествия находятся и другие члены правительства.



"Новости-Грузия"











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