США готовы помочь Грузии в тушении пожара в Боржомском ущелье

22.08.2017 21:40 США готовы помочь Грузии в борьбе с пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Об этом сегодня сообщил посол США в Грузии Ян Келли.



По словам американского дипломата, со вчерашнего вечера и до настоящего времени он проводит консультации с представителями правительства Грузии.



«Мы понимаем насколько сложно потушить этот пожар. Мы знаем, что сотни грузинских пожарных находятся в опасности. Как партнер Грузии, мы бы хотели поддержать ваши усилия, и поэтому я обратился к правительству США с просьбой о дополнительной помощи», — приводит слова Келли Первый канал ОВГ.



Посол США в Грузии пояснил, что о ситуации в Боржомском ущелье проинформировано Европейское командование вооруженных сил США в Германии, а также Агентство США по международному развитию (USAID).



“Я думаю, мы найдем решение и сможем оказать дополнительную помощь», — добавил Келли.



«Я знаю, что другие страны также откликнулись. Страны-соседи предоставили некоторую технику для незамедлительного реагирования и ликвидации пожара. Мы продолжим тесный контакт с правительством. Наши мысли и молитвы обращены к храбрым пожарным, которые борются с пожаром в одном из самых прекрасных районов Грузии», — сказал Келли.



Площадь пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке к настоящему времени составляет более 12 гектаров. Зона стихии простирается на несколько десятков километров.



На тушении задействованы два вертолета погранполиции МВД Грузии и один вертолет МЧС Азербайджана, порядка 400 пожарных-спасателей, более 100 егерей, а также 500 сотрудников Департамента по особым заданиям МВД.



В ближайшее время, на место ЧС должны прибыть два вертолета из Турции, а также дополнительные пожарные экипажи из Армении и Азербайджана.



Для борьбы с пожаром сформирован чрезвычайный штаб, которым руководит министр внутренних дел Грузии. На месте происшествия находятся и другие члены правительства.



Лес близ села Даба сгорел практически полностью во время августовской войны 2008 года. Тогда пожар в Боржомском ущелье продолжался несколько недель. Огнем было уничтожено 950 гектаров лесного массива, в том числе 250 гектаров уникального хвойного леса.



Восстановлением сгоревшего леса занимались рядовые граждане, неправительственные и коммерческие организации, а также зеленые активисты. В рамках кампании «Восстановление», за девять лет в Боржомском ущелье было высажено более 30 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев. Большая их часть была уничтожена огнем за последние двое суток.















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