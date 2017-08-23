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Положение этим утром гораздо лучше, чем накануне ночью - глава Минрегиона о пожаре в Боржомском ущелье


23.08.2017   11:28
В Боржомском ущелье очаги пожара существуют, однако они не того масштаба, что были вчера и позавчера, - об это заявил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе в Боржомском ущелье.

Как отметил Алавидзе, работы по локализации пожара производились всю ночь.

«Нашей основной задачей было предотвращение распространения пожара в населенные места. Эта задача выполнена. Положение этим утром гораздо лучше, чем накануне ночью. Не можем сказать, что скоро закончим и полностью потушим пожар за один или два дня, так как повреждена большая площадь. В течение дня у нас будет более точная информация. В операцию включилась и авиация. Наши соседи – из Армении и Азербайджана присоединились несколькими десятками живой силы и несколькими десятками спецтехники. Очаги пожара существуют, однако они не того масштаба как были вчера и позавчера. Критического очага, фактически нет. Есть несколько сложных участков в труднодоступных местах», - заявил Алавидзе.







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