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Конгресс ограничивает свободу действий президента США в отношении России


23.08.2017   13:38
Администрация Дональда Трампа будет должна предварительно уведомить Конгресс, если решит организовать совместное американо-российское подразделение для сотрудничества в области кибербезопасности, о возможности создания которого говорил президент США.

Соответствующее положение было внесено в законопроект о финансировании деятельности американских разведывательных служб. Конгресс обязывает администрацию представить специальный доклад с подробной информацией о секретах, доступ к которым получит Москва, о том, какими могут быть негативные последствия такого сотрудничества и как они могут быть нейтрализованы.

О возможности организации совместного американо-российского киберподразделения Трамп сообщил в соцсетях после встречи с Владимиром Путиным в июле. По словам Трампа, он обсудил идею, целью которой является предотвращение вмешательства в избирательный процесс обеих стран, с российским президентом. Эта инициатива Трампа была встречена резкой критикой, и он сам больше публично к ней не возвращался.

Это еще одна попытка американских законодателей ограничить свободу действий Белого дома в отношении России. Недавно Конгресс одобрил закон, лишающий президента права изменить режим санкций в отношении российских граждан и компаний, введенных за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и вмешательство в американский избирательный процесс.






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