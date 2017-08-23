Ситуация в Боржомском ущелье: на месте пожара работают шесть вертолетов и самолет

23.08.2017 13:41 Шесть вертолетов и один самолет сегодня утром, 23 августа, приступили к работам по ликвидации масштабного лесного пожара в Боржоми-Харахаульском национальном парке, передает «Новости-Грузия».



Основные очаги пожара в Боржомском ущелье локализованы, однако борьба с огнем продолжается. На месте мобилизованы два вертолета погранполиции МВД Грузии, один вертолет МЧС Беларуси, один вертолет МЧС Азербайджана, а также два вертолета и самолет, направленные в зону стихийного бедствия властями Турции.



Между тем министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе заявил, что даже, несмотря на задействование авиации, ликвидации пожара в ближайшие дни не ожидается. «Всю ночь велись работы по локализации пожара. Нашей главной задачей было не допустить распространения огня к населенным пунктам. Эта задача выполнена. Сейчас ситуация лучше, чем прошлой ночь, но я не могу сказать, что сможем потушить пожар за один-два дня, так как речь идет о большой площади», - сказал Алавидзе.



По словам главы Минрегиона, к тушению пожара также подключена спецтехника и несколько десятков пожарных из Армении и Азербайджана.















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