Молдова просит ООН поднять вопрос о выводе российских вояк из Приднестровья

23.08.2017 13:59 Молдова просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа, сообщает DW.



В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдовы, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".



Постпред Молдовы при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.



2 мая Конституционный суд страны признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики. 30 июля правительство Молдовы опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе.



"Операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", - указывалось в документе.















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