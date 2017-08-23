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Министр образования обещал наказать ответственных за поездку детей в «Артек»
23.08.2017 15:36
Обязательно будут наказаны все, чья ответственность выявится - заявил министр образования Александр Джеджелава в связи с отдыхом грузинских учеников в лагере "Артек", оккупированного Россией Крыма.
Ранее Министерство образования осудило этот факт заявлением.
"Это абсолютно неприемлемое решение преподавателей школы, администрации, и семей. Еще больше удивляет, что семьи решили отправить своих детей на оккупированную территорию, и очень жаль, что учитель, или администратор школы может принять такое решение.
"Мы разберемся в этой ситуации. Как минимум, мы имеем дело с крайне неправильным решением, и как максимум со злым намерением, и все, чья ответственность выявится в этом непредусмотрительном решении, обязательно будут наказаны"- заявил Александр Джеджелава.
6 учеников публичной школы №146, и их педагог отправились в "Артек" 7 августа, а информация об этом стала известна сегодня.
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