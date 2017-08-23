Маргвелашвили: Мы видим, сколько у нас искренних друзей

23.08.2017 15:52 Мы видим, сколько у нас искренних друзей, армяне, азербайджанцы, турки, белорусы, была зафиксирована позиция со стороны наших европейских и американских партнеров - заявил журналистам в Боржомском ущелье президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



По его словам, в трудный момент, когда вы боретесь за то, чтобы не было человеческого и материального ущерба, отрадно, и важно получить помощь друзей.



"Спасибо всем друзьям, которые так оперативно отозвались, и помогли нам. Исходя из ареала, продолжаются работы, вы видите, что на данную минуту огонь ликвидирован, но для обработки этой территории до конца необходимо много времени. Люди работают в круглосуточном режиме"- заявил Георгий Маргвелашвили.



На вопрос, можно ли квалифицировать происходящее как диверсию, Георгий Маргвелашвили отметил, что когда возникает проблема, все должны объединиться для урегулирования этой проблемы.



"Когда есть проблема, мы все объединяемся для решения проблемы. Когда вместе решим проблему, потом начинаем ставить вопросы, и искать ответы на них. Это правило, которому мы должны всегда следовать"- заявил президент Грузии.















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