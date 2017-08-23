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Квирикашвили: Потери тяжелые, однако не будем отчаиваться, вместе мы восстановим нашу природу, наш лес


23.08.2017   15:59
Для восстановления сгоревшей в результате пожара в Боржомском ущелье территории, возможно, будет создан специальный фонд.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили журналистам, Боржомское ущелье станет таким же прекрасным, каким оно было до пожара.

«На второй же день после ликвидации стихии мы начнем работать над тем, чтобы восстановить наш уникальный Боржомский лесопарк. Хочу сказать нашему населению, что потери тяжелы, однако не будет отчаиваться. Вместе мы боремся со стихией, так же вместе мы восстановим нашу природу, наш лес. Возможно, будет создан и специальный фонд, во что вовлечется множество людей. Мы так же сделаем эту природу прекрасной, какой она была до этого пожара», - отметил Квирикашвили.






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