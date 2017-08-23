|
Готовность оказать помощь Грузии выражает и Израиль
23.08.2017 16:32
Готовности оказать помощь правительству Грузии в ликвидации пожара, возникшего в Боржомском ущелье, высказывает и Израиль.
Как сообщают в посольстве Израиля в Грузии, соответствующую готовность уже выразил посол Израиля в Грузии Шабтай Цур в беседе с представителями Чрезвычайного штаба.
«...Израиль, как дружественное государство не может быть равнодушным к происходящим в Грузии событиям и готов, по возможности оказать Грузии помощь в этот сложный момент борьбы со стихией. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил благодарность за поддержку и заявил, что на данном этапе техники достаточно и с пожаром справляются.
Посольство Израиля, МИД Израиля и Чрезвычайный штаб готовы к скоординированным действиям и к тому, чтобы в случае необходимости наметить план действий», - заявляют в израильском посольстве.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна