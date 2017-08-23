Готовность оказать помощь Грузии выражает и Израиль

23.08.2017 16:32 Готовности оказать помощь правительству Грузии в ликвидации пожара, возникшего в Боржомском ущелье, высказывает и Израиль.



Как сообщают в посольстве Израиля в Грузии, соответствующую готовность уже выразил посол Израиля в Грузии Шабтай Цур в беседе с представителями Чрезвычайного штаба.



«...Израиль, как дружественное государство не может быть равнодушным к происходящим в Грузии событиям и готов, по возможности оказать Грузии помощь в этот сложный момент борьбы со стихией. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил благодарность за поддержку и заявил, что на данном этапе техники достаточно и с пожаром справляются.



Посольство Израиля, МИД Израиля и Чрезвычайный штаб готовы к скоординированным действиям и к тому, чтобы в случае необходимости наметить план действий», - заявляют в израильском посольстве.















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