Зампред комитета по обороне не исключает диверсию в связи с участившимися пожарами

23.08.2017 16:51 «Я не исключаю ничего, поскольку все это принимает достаточно интенсивный, организованный, и точечный характер» - заявил заместитель председателя парламентского комитета обороны и безопасности Коба Кобаладзе.



По его словам, следствие, безусловно, установит причины, вызвавшие пожар в лесном парке Боржоми-Харагаули.



"Лично у меня, возможно, возникает много вопросов, но я не стану говорить на эти вопросы, поскольку существует соответствующий орган, где есть профессионалы, которые после надлежащих исследований, и расследования вынесут то или иное заключение. Я ничего не исключаю, поскольку все это принимает достаточно интенсивный, организованный, и точечный вид"- заявил Коба Кобаладзе.



По словам депутата, сегодня парламент на законодательном уровне рассмотрит акт, соответственно которому в ликвидации пожара должна будет включиться военная сила.



"Сегодня обязательно соберется парламент. Мы на законодательном уровне рассмотрим нормативный акт, который издан, и сделаем все, чтобы встретить подготовленными не только сегодняшний день"- отметил он.



Сегодня парламент проведет внеочередное заседание в связи с использованием военной силы в зоне стихии.















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