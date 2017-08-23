|
Глава МВД Грузии не исключает возможную диверсию с пожарами
23.08.2017 17:35
«Такого мы много лет вообще не помним, и, разумеется, это неестественная ситуация» - заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ответ на вопрос журналиста в связи с возможной диверсией.
По словам Давиташвили, на данном этапе нецелесообразно заранее излагать предположения и подозрения, но компетентные органы проведут расследование, и причины возгорания в Боржомском ущелье будут установлены.
"Мы не помним такой ситуации в последнее время, а в остальном, трудно что-либо сказать, не имеет значения, у кого какие подозрения, или какое субъективное мнение. Очень плохо, когда в стране возникает такой вызов. В любом таком случае состоится расследование, и оно должно установить, что произошло. Такого мы много лет вообще не помним, и, разумеется, это неестественная ситуация"- заявил Леван Давиташвили.
Министр внутренних дел Грузии сегодня говорил одновременно о нескольких фактах пожара по всей стране. Георгий Мгебришвили не исключил возможную диверсию, и заявил, что следствие рассматривает все версии.
"Я, как полицейский, ничего не исключаю, и мы работаем над всеми версиями"- заявил Мгебришвили.
Касательно обстановки в Боржомском ущелье, на данное время на подавляющей части территории удалось локализовать пожар, однако по заявлению чрезвычайного штаба, созданного с целью ликвидации пожара, до сих пор остаются труднодоступные места и очаги огня. Штаб надеется, что авиация сможет локализовать огонь в таких местах.
На данное время огонь в Боржомском ущелье тушат 6 вертолетов и одна пожарная машина.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна