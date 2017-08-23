Глава МВД Грузии не исключает возможную диверсию с пожарами

23.08.2017 17:35 «Такого мы много лет вообще не помним, и, разумеется, это неестественная ситуация» - заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ответ на вопрос журналиста в связи с возможной диверсией.



По словам Давиташвили, на данном этапе нецелесообразно заранее излагать предположения и подозрения, но компетентные органы проведут расследование, и причины возгорания в Боржомском ущелье будут установлены.



"Мы не помним такой ситуации в последнее время, а в остальном, трудно что-либо сказать, не имеет значения, у кого какие подозрения, или какое субъективное мнение. Очень плохо, когда в стране возникает такой вызов. В любом таком случае состоится расследование, и оно должно установить, что произошло. Такого мы много лет вообще не помним, и, разумеется, это неестественная ситуация"- заявил Леван Давиташвили.



Министр внутренних дел Грузии сегодня говорил одновременно о нескольких фактах пожара по всей стране. Георгий Мгебришвили не исключил возможную диверсию, и заявил, что следствие рассматривает все версии.



"Я, как полицейский, ничего не исключаю, и мы работаем над всеми версиями"- заявил Мгебришвили.



Касательно обстановки в Боржомском ущелье, на данное время на подавляющей части территории удалось локализовать пожар, однако по заявлению чрезвычайного штаба, созданного с целью ликвидации пожара, до сих пор остаются труднодоступные места и очаги огня. Штаб надеется, что авиация сможет локализовать огонь в таких местах.



На данное время огонь в Боржомском ущелье тушат 6 вертолетов и одна пожарная машина.

















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