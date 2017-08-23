Сильная и активная оппозиция является важнейшей частью любой демократии - посол США

23.08.2017 21:26 В офисе "Республиканской партии" посол Соединенных Штатов Ян Келли и политический секретарь посольства Кристи Мордхорст встретились с представителями партии.



По заявлению посла, его интересовало мнение партии о текущем демократическом процессе в Грузии.



"Я считаю, что сильная и активная оппозиция является важнейшей частью любой демократии. Именно поэтому я хотел встретиться, поскольку это если не самая старая, то одна из самых старых партий, с самой долгой историей в Грузии. Меня действительно интересовало их мнение о текущих демократических процессах в стране. Я сказал им, что сильная оппозиция являются важнейшей частью для механизма баланса, и контроля между ветвями власти"- заявил Ян Келли.



По словам председателя "Республиканской партии" Хатуны Самнидзе, встреча с послом, и политическим секретарем посольства, была чрезвычайно интересной.



"В разговоре с нами посол отметил, что для него важна многопартийная плюралистическая среда в Грузии. Мы говорили о текущих процессах, о значении выборов самоуправления и создавшемся положении, конституционных поправках, и тех направлениях, по которым, к сожалению, "Грузинская мечта" старается принять однопартийную Конституцию, и насколько опасны такие процессы в стране. Разумеется, главной темой было сотрудничество партии с нашими партнерами, планы на будущее, будущее сотрудничество"- заявила Хатуна Самнидзе.



На встрече от "Республиканской партии" присутствовали председатель партии Хатуна Самнидзе, политический секретарь Тамар Кордзая, и члены национального комитета Леван Бердзенишвили и Михаил Чемия.

















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