Возникает много подозрений в связи с количеством пожаров в стране - вице-спикер

23.08.2017 21:43 «Думаю, начнется расследование, поскольку возникает очень много подозрений. С одной стороны это не только летние пожары. С начала года мы видели много пожаров по всей стране» - заявила журналистам вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



По ее словам, должно начаться расследование в связи с причинами, вызывающими пожары, и именно исходя из результатов расследования, должно быть сделано соответствующее заключение. Касательно использования военных сил, по ее словам, пожар в Боржоми все еще не ликвидирован, и необходимо использовать живую силу.



"Конкретно на территории Атени военные сумели локализовать, и потушить пожар, поэтому на той конкретной территории нет необходимости дополнительно использовать военную силу. Известно, что в Боржоми пожар пока еще не ликвидирован. Сегодня положение улучшилось, и более или менее удается, чтобы очаги огня не умножались, но существует необходимость в дополнительной физической, живой силе, и именно поэтому мы хотим действовать в рамках закона и использовать человеческую силу, необходимую для того, чтобы справится со стихией. Поэтому сегодня собирается парламент на внеочередную сессию"- заявила Тамар Чугошвили.



Что касается причин, вызвавших пожар, по ее словам, на данном этапе сложно что-либо сказать, поскольку это является предметом расследования.



"С начала года мы видели очень много пожаров по всей стране. Возникают подозрения, но пока это всего лишь подозрения. Им необходимо обоснование, работа расследования. Думаю, следствие заинтересуется этим, и если можно будет говорить о какой-либо диверсии, это уже подтвердит, или опровергнет информация, подкрепленная аргументированными фактами"- заявила Тамар Чугошвили.



Вице-спикер парламента также отозвалась на критику оппозиции. По ее словам, все сделали максимум для борьбы со стихией, и сейчас не время критики.



"Все, кто был обязан, сделали, и сегодня делают максимум, чтобы справится со стихией. Труд этих людей необходимо уважать и ценить. Разумеется, прежде всего, это спасатели и пожарники. Кроме того, есть много других людей, в том числе члены правительства, которые ночи не спали, так что сейчас действительно не время для критики"- заявила Тамар Чугошвили.

















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