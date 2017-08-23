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Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита «Восточного партнерства»
23.08.2017 23:39
Украина, Грузия и Молдавия договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства" (Украина, Грузия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдавия), который пройдет в Брюсселе (Бельгия) 24 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.
"Встретились с моими коллегами из Молдавии и Грузии. Договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства". Движение к нашему европейскому общему будущему!", - написал он.
Других деталей встречи министр не сообщил.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет предлагать Европейскому Cоюзу перейти на дифференцированный подход в рамках проекта "Восточное партнерство"
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