Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита «Восточного партнерства»

23.08.2017 23:39 Украина, Грузия и Молдавия договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства" (Украина, Грузия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдавия), который пройдет в Брюсселе (Бельгия) 24 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.



"Встретились с моими коллегами из Молдавии и Грузии. Договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства". Движение к нашему европейскому общему будущему!", - написал он.



Других деталей встречи министр не сообщил.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет предлагать Европейскому Cоюзу перейти на дифференцированный подход в рамках проекта "Восточное партнерство"















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