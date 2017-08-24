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Квирикашвили: Очаги пожара отделены друг от друга, ситуация подлежит контролю


24.08.2017   11:09
Можно сказать, что очаги пожара отделены друг от друга и ситуация подлежит контролю, - об этом в селе Даба журналистам заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По информации премьер-министра, всю ночь велась работа с очагами пожара и на данный момент очаги активного огня отделены от здорового леса.

«Это была очень сложная ночь. Проложено дополнительно 3 километра дороги. Всего за эти дни проложено 12 километров дороги. Также очаги активного огня были отделены от здорового леса. Можно сказать, что очаги пожара отделены друг от друга и ситуация подлежит контролю», - заявил Георгий Квирикашвили.
По его информации, сейчас над тушением пожара работают 6 вертолетов, а в зоне активного огня находится около 1500 человек живой силы.






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